Presa din Scotia, noi laude la adresa lui Ianis Hagi, dupa inca o evolutie apreciata a mijlocasului roman

Scorul a fost 1-0, iar singurul gol a fost marcat de Arfield, care a primit o pasa foarte buna de la Ianis Hagi in minutul 59.In timpul partidei, presa scotiana a apreciat evolutia foarte buna a lui Ianis, punctand despre mijlocasul de 21 de ani: "Rangers a reusit in sfarsit sa gaseasca un culoar spre poarta lui Livingston. A facut-o ca urmare a unui moment de geniu a lui Ianis Hagi, a carui pasa l-a gasit pe Scott Arfield", scriau in cronica LIVE a partidei cei de la Herald Scotland.De asemenea, aceeasi presa britanica, prin cotidianul Daily Record , aprecia faptul ca de aceasta data Steven Gerrard l-a folosit pe roman in postura de coordonator de joc, rol pe care il indeplineste atat de bine: "Rangers a aratat mult mai bine cu Ianis Hagi in zona centrala, adica in pozitia sa naturala".Fanii scotieni ai lui Rangers au fost si ei entuziasmati de prestatia lui Hagi, unul dintre notand despre el ca..."e un numar 10 clasic. Cel mai eficient este cand il joci in centru, nu in flanc".Rangers este pe locul 2 in Scotia dupa aceasta victorie si este la 10 puncte in spatele lui Celtic, avand si un meci in minus de disputat.D.A.