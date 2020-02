Presa din Scotia vine cu doua vesti excelente pentru Ianis Hagi

Ziare.

In primul rand, tanarul fotbalist roman a fost inclus de managerul Steven Gerrard pe lista jucatorilor eligibili pentru Europa League.Glasgow Rangers o va intalni pe Braga in 16-imile de finala ale competitiei, iar Gerrard va miza si pe Ianis Hagi.Apoi, Rangers News noteaza ca Ianis Hagi va fi titular in partida pe care formatia din Glasgow o va disputa miercuri seara impotriva lui Hibernians.Ar fi primul meci ca titular pentru Ianis, dupa ce la precedenta aparitie a bifat doar 14 minute.Amintim ca Glasgow Rangers l-a imprumutat pe Ianis pana in vara, cu optiune de cumparare de 5 milioane de euro.C.S.