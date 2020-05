Presa din Spania anunta ca inca o echipa de top se afla pe urmele lui Ianis Hagi

Ziare.

Pe langa Lazio, pe urmele internationalului roman se afla si gruparea spaniola FC Sevilla, anunta publicatia iberica Fichajes "Sevilla intentioneaza sa profite si sa-l achizitioneze pe Ianis Hagi in cazul in care Rangers nu va activa clauza din contractul de imprumut cu Genk", noteaza sursa citata.Sevilla a fost interesata de Ianis si in vara trecuta, directorul sportiv al andaluzilor, Monchi, fiind cu ochii pe acesta inca de pe vremea ca se afla la AS Roma."Pentru moment e doar un simplu interes, dar ideea de a-l vedea pe Ianis in Spania e interesanta", continua publicatia in cauza.Vezi si: Ianis Hagi, interviu in Marca: De ce se simte "un pic spaniol" si unde viseaza sa joace 5 milioane de euro e suma cu care Rangers il poate achizitiona pe Ianis Hagi, sosit la gruparea scotiana in iarna sub forma de imprumut de la Genk4 milioane de euro a platit Genk in vara anului trecut pentru a-l transfera pe Ianis de la Viitorul.I.G.