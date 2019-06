Presa din Spania anunta transferul lui Ianis Hagi

Ziare.

Publicatia spaniola Estadio Deportivo anunta ca mijlocasul ofensiv roman, care in aceasta perioada se afla cu nationala de tineret a Romaniei la Campionatul European under 21, se afla pe lista de transferuri a Sevilliei.Directorul sportiv al andaluzilor, Monchi, vrea sa rezolve transferul lui Ianis in aceasta vara.Pe langa Ianis, Monchi isi mai propune sa rezolte mutarile lui Florent Mollet, Carlos Fernandez si Dylan Bronn.Nu e pentru prima oara cand presa din Spania anunta un interes al Sevilliei pentru Ianis Hagi.De asemenea, potrivit sursei citate, pe urmele lui Ianis s-ar mai afla si Ajax Amsterdam.Ianis Hagi are 20 de ani si in sezonul recent incheiat a reusit 14 goluri si 8 pase de gol in cele 39 de meciuri jucate in tricoul Viitorului.3,5 milioane de euro e cota lui Ianis Hagi, potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.6 e locul pe care Sevilla a incheiat sezonul 2018/2019 din Primera Division, urmand a evolua in Europa League.I.G.