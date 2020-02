Presa germana anunta ca o echipa de top din Europa a venit dupa Ianis Hagi

Ziare.

Conform Weltfussball.de , scouterii clubului Borussia Dortmund au fost prezenti la Braga pentru a-l urmari pe Ianis Hagi, dar si pe Francisco Trincao, jucator achizitionat recent de FC Barcelona , care ar putea face obiectul unui imprumut."Hagi in mod deosebit a lasat o impresie pozitiva. Jucatorul roman in varsta de 21 de ani a ratat un penalti in minutul 45, dar a oferit de asemenea pasa decisiva la golul marcat de Ryan Kent", a notat sursa citata.De asemenea, jurnalistii germani anunta ca Borussia Dortmund a fost interesata inca din vara anului trecut de Ianis Hagi.Ianis s-a revansat in meciul cu Braga dupa penaltiul ratat si a oferit o pasa geniala la golul prin care Rangers a obtinut victoria si, totodata, calificarea.De la transferul in Scotia, Ianis Hagi a reusit trei goluri si doua pase decisive in cele sapte meciuri disputate in campionat si Europa League.In plus, Ianis a creat si alte actiuni ofensive, pe care colegii sai le-au ratat cu seninatate.C.S.