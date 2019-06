Presa internationala, despre posibilitatea ca Ianis Hagi sa castige Balonul de Aur

Ziare.

Jurnalistii de la Goal.com ii dedica un material special lui Ianis Hagi, ca urmare a evolutiilor de la turneul final de tineret din Italia si San Marino."Poate fi Ianis un viitor pretendent la Balonul de Aur? Ianis Hagi isi face propriul nume", a titrat sursa citata.Sursa citata scrie ca, in urma prestatiilor lui Ianis, "comparatiile cu evolutiile tatalui sau au devenit inevitabile".Totusi, Goal.com aminteste ca Ianis are un plus fata de tatal sau, deoarece loveste mingea la fel de bine si cu piciorul drept si are o viziune ecelenta a jocului.Jurnalistii se gandesc chiar ca Ianis ar putea castiga Balonul de Aur intr-o zi, iar tatal sau este increzator ca acest lucru s-ar putea intampla."Sunt sigur ca Ianis va avea o cariera grozava. Este un numar 10 ideal. Sper ca poate deveni mai bun decat am fost eu", a afirmat Gica Hagi pentru sursa citata."Gheorghe poate fi acuzat evident de subiectivism cand vine vorba despre aprecierea potentialului fiului sau, dar Ianis este fara niciun dubiu un tanar inzestrat cu un talent grozav. Loveste mingea la fel de bine cu ambele picioare, e inteligent, are o viziune extraordinara si e puternic din punct de vedere mental", a conchis sursa citata.C.S.