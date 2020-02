Prima reactie a lui Ianis Hagi dupa ce i-a adus victoria lui Rangers la primul sau meci ca titular: Cui i-a dedicat reusita

💙 @IanisHagi10: ''Happy Birthday Dad, I love you''.



🎂 A birthday goal from Ianis on Gheorghe Hagi's 55th birthday. pic.twitter.com/Xo9SZMeqKz - Rangers Football Club (@RangersFC) February 5, 2020

Mijlocasul roman i-a dedicat reusita lui Gheorghe Hagi, care ieri a implinit 55 de ani!De altfel, imediat dupa gol, Ianis s-a dus catre o camera aflata la marginea terenului si i-a transmis tatalui sau un mesaj: "La multi ani, tata. Te iubesc"."Ce noapte! O zi foarte speciala pentru mine! La multi ani, tata! Sunt foarte fericit ca am marcat primul meu gol, dar mai important ca am luat toate cele trei puncte. Multumesc pentru incurajari si sa continuam asa. Te iubesc tata", a scris Ianis pe pagina sa de Twitter.Vezi si:Ianis Hagi a marcat primul sau gol pentru Glasgow Rangers la primul meci ca titular in campionatul Scotiei!Tanarul fotbalist roman a marcat golul de 2-1 in partida cu Hibernian, in minutul 84, si a stabilit scorul final.Ianis a punctat cu un sut superb la coltul lung, care nu i-a dat nicio sansa portarului advers.Glasgow Rangers l-a imprumutat pe Ianis Hagi de la Genk in ultima zi a perioadei de transferuri din iarna. Mijlocasul roman va evolua in Scotia pana in vara, atunci cand Rangers va avea optiunea de a-l transfera.I.G.