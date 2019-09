Prima reactie a lui Ianis Hagi dupa cele doua goluri marcate pentru Genk in Belgia

Ziare.

Baiatul legendarului jucator roman Gica Hagi a reactionat dupa aceasta seara speciala pentru el, primul meci in care a marcat o "dubla" pentru formatia sa Genk."Ma simt excelent dupa prima mea dubla pentru Genk, dar sunt dezamagit pentru rezultatul final al partidei", puncta mijlocasul roman pe contul sau oficial de Twitter Genk a condus in aceasta deplasare cu 3-0, dar s-a vazut egalata pana la urma in minutul 87. Partida a fost suspendata definitiv in prelungiri din cauza turbulentelor produse de fanii oaspeti, iar Genk risca sa piarda jocul la masa verde.Gruparea romanului este pe 6 in Belgia, loc de play-off, cu 14 puncte la activ, ea fiind campioana en-titre din Jupiler League.Belgienii vor evolua miercuri in Champions League, pe teren propriu, cu cei de la Napoli , meci LIVE pe Ziare.com de la ora 19.55.Citeste si:D.A.