Prima reactie a lui Ianis Hagi dupa debutul la Glasgow Rangers

Baiatul legendarului Gica Hagi a intrat pe teren sambata in remiza lui Rangers cu Aberdeen, scor 0-0, romanul fiind introdus de Stevie G in minutul 77, dar fara vreun rezultat pe tabela.Dupa partida, jucatorul de 21 de ani de la nationala mare, deja, a Romaniei, a oferit un interviu pentru pagina de Twitter a clubului, in care a spus ca e fericit ca a debutat deja la Glasgow, dar ca e si putin trist ca echipa sa nu a bifat cele 3 puncte."Sunt foarte fericit ca am debutat la prima echipa. Sunt doar de doua zile la club. In acelasi timp, jucand acasa, e dezamagitor ca nu am obtinut toate punctele, dar avem multe meciuri de jucat si nu avem timp sa ne mai gandim la meciul de azi.Trebuie doar sa ne pregatim pentru meciurile viitoare si sa obtinem cat mai multe puncte. Fiecare minut petrecut cu echipa ma ajuta foarte mult in acest moment. Trebuie sa mai lucrez la acomodare foarte repede si, cum am mai zis, fiecare minut ma ajuta", puncta romanul, pentru sursa mai sus citata.Ianis Hagi a fost imprumutat in Scotia de echipa sa belgiana Racing Genk, acolo unde din pacate nu a primit foarte multe sanse de joc in ultima perioada.Rangers e pe locul 2 in Scotia, la 4 puncte in spatele liderului Celtic, care va evolua duminica in deplasare la Hamilton.Citeste si:D.A.