Prima reactie a lui Ianis Hagi dupa transferul la Glasgow Rangers

Mijlocasul roman in varsta de 21 de ani se declara onorat sa poata juca la o echipa de o asemenea traditie."E o onoare pentru mine sa ajung la o echipa atat de mare", a spus Ianis intr-un interviu acordat site-ului oficial al lui Rangers."Ajungand la un club atat de mare si avand mentalitatea de castiga toate meciurile m-au facut sa iau aceasta decizie si sunt foarte fericit. Abia astept sa-i intalnesc pe fani si abia astept ca ei sa ma vada la lucru", a completat internationalul roman.Glasgow Rangers l-a prezentat, vineri dimineata, pe Ianis Hagi, transferat sub forma de imprumut pana in vara de la Genk.Conform surselor noastre, in intelegerea dintre Genk si Glasgow Rangers exista si o optiune prin care formatia scotiana il poate transfera definitiv pe Ianis la sfarsitul sezonului, in schimbul a 5 milioane de euro.2 e locul ocupat de Glasgow Rangers in clasamentul primei ligi de fotbal din Scotia, la 5 puncte in spatele marii rivale Celtic, insa cu un meci mai putin disputat.Urmatorul joc al lui Rangers e programat maine, de la ora 17:00, pe teren propriu, cu Aberdeen.Glasgow Rangers este cea de-a patra echipa din cariera lui Ianis Hagi (21 de ani), dupa Viitorul, Fiorentina si Genk.La Genk, Ianis a jucat doar 718 minute in acest sezon, reusind 3 goluri si 4 pase de gol.I.G.