Primele critici la adresa lui Ianis Hagi dupa transferul la Genk

Fiul Regelui a avut o prestatie modesta in partida cu Zulte Waregem si a fost criticat de antrenorul formatiei Westerlo, Bob Peeters.Acesta spune ca Ianis este prea individualist si se gandeste doar la jocul sau, nu si la binele echipei pentru care evolueaza."L-am vazut pe Ianis cand am jucat un amical si este prea individualist! Are un picior fantastic si poate deveni foarte bun, dar este prea preocupat de jocul sau in loc sa urmareasca interesele echipei", a afirmat Peeters la emisiunea Play Sports.Ianis a marcat un gol in cele trei meciuri disputate in tricoul lui Genk in campionatul Belgiei.Gruparea alb-albastra a platit 4 milioane de euro pentru a-l cumpara in vara de la Viitorul Constanta.C.S.