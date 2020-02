Primele impresii ale lui Steven Gerrard dupa debutul lui Ianis Hagi la Glasgow Rangers

Ziare.

Acesta s-a declarat incantat de evolutia lui Ianis, despre care are numai cuvinte de lauda."Hagi si-a aratat deja calitatea. Ador felul in care joaca, este mereu cu fruntea sus. Priveste mereu inainte, cauta, testeaza permanent ceva nou. Insa trebuie sa se adapteze. Voiam sa simta jocul si cred ca ne-ar putea ajuta cu acea scanteie", a afirmat Steven Gerrard intr-o conferinta de presa.Amintim ca Ianis Hagi a disputat primul meci pentru Glasgow Rangers la doar o zi dupa ce a semnat contractul cu formatia scotiana.Tanarul fotbalist roman a fost introdus pe teren in minutul 77, in partida cu Aberdeen.In minutele avute la dispozitie, Ianis nu a reusit sa-si conduca echipa spre victorie, iar Rangers - Aberdeen s-a incheiat 0-0.Amintim ca Ianis Hagi a semnat, vineri, un contract cu formatia Glasgow Rangers din prima liga scotiana.Ianis va fi imprumutat pana in vara, iar scotienii au o optiune de cumparare in valoare de 5 milioane de euro.La Glasgow Rangers, Ianis va fi antrenat de legendarul mijlocas al lui Liverpool, Steven Gerrard.C.S.