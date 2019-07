Primul antrenor care anunta public ca il vrea pe Ianis Hagi

Ziare.

Totusi, Felice Mazzu avertizeaza ca Genk are sanse destul de mici sa-l transfere, deoarece Ianis este asaltat cu oferte in aceasta perioada."Normal ca suntem interesati sa-l transferam pe Ianis, insa nu suntem singura echipa care vrea asta. Am vazut multe meciuri ale lui si mi-ar placea sa-l transferam", a spus Felice Mazzu in presa din Belgia. Viitorul lui Ianis se va decide in aceasta saptamana, cand fotbalistul va trebui sa decida cu ce club va semna. Bayern Munchen , Borussia Dortmund, FC Sevilla , Genk, Arsenal, Galatasaray si Spartak Moscova sunt doar cateva dintre variantele vehiculate in ultima perioada.Suma de transfer vehiculata este de 8 milioane de euro.C.S.