Primul premiu primit de Ianis Hagi de la transferul in Scotia

Ziare.

com

Internationalul roman a fost declarat "jucatorul meciului" cu Hibernian de catre sponsorul ligii de fotbal din Scotia.Amintim ca tanarul fotbalist roman a marcat golul de 2-1 in partida cu Hibernian , in minutul 84, si a stabilit scorul final.Ianis a punctat cu un sut superb la coltul lung, care nu i-a dat nicio sansa portarului advers.El a fost scos de pe teren in minutul 88, in aplauzele fanilor scotieni, care s-au ridicat in picioare pentru a-l ovationa.Acesta a fost al doilea meci pentru Ianis in tricoul lui Glasgow Rangers, de cand a fost imprumutat de la Genk.C.S.