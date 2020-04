Probleme la transferul lui Ianis Hagi: Presa din Italia dezvaluie ca oficialii lui Rangers si mijlocasul roman sunt "la cutite"

Ziare.

Publicatia LaLazioSiamoNoi dezvaluie ca ultimul plan al scotienilor nu e deloc pe placul internationalului roman.Rangers nu intentiona sa exercite optiunea din contract si sa-l transfere pe Ianis de la Genk, insa s-a razgandit in ultimele zile.Oficialii scotieni intentioneaza acum sa-l transfere pe fostul jucator al Viitorului insa doar pentru a-l vinde apoi la o suma mult mai mare!Astfel, potrivit sursei citate, Rangers va plati 5 milioane de euro pentru a-l transfera pe Ianis de la Genk, iar apoi il va arunca pe piata transferurilor la o suma de aproximativ 15 milioane de euro!Jucatorul si agentii sai nu sunt deloc incantati de aceasta varianta, iar intre doua parti a izbucnit deja un conflict.Conform sursei in cauza, Ianis vrea sa se transfere la Lazio, unde crede ca ar face un salt de calitate, dar e constient ca mutarea sa in Italia ar fi periclitata daca Rangers l-ar cumpara de la Genk.La randul ei, nici Genk n-ar mai vrea ca Ianis sa ajunga la Rangers. In acest fel, belgienii ar scapa de clauza de vanzare de doar 5 milioane si ar putea sa-l cedeze pe internationalul roman in alta parte, pe o suma mult mai mare, de aproximativ 8 milioane de euro.Ianis Hagi are 21 de ani si in prezent se afla sub forma de imprumut la Rangers de la campioana Belgiei, Genk.4 milioane de euro a platit Genk pentru a-l transfera vara trecuta pe Ianis Hagi de la Viitorul.I.G.