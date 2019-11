Radoi il lauda pe Ianis Hagi: "Un numar 10 cum putini vezi in Europa"

Ziare.

Radoi sustine ca Hagi junior are calitati incredibile, pe care rar le gasesti la alti jucatori din Europa."Ianis nu e genul de jucator care, in momentul cand are mingea, ca Budescu, paseaza acolo. Nu, e imprevizibul. Au calitatea asta cei doi. Si Nistor. Nu au niste sabloane. Pentru mine, Ianis Hagi e un numar 10 cum putini vezi in Europa in momentul asta. La un sistem 4-2-3-1, cu Ianis in spatele atacantului, mi se pare genial. Eu, indiferent de situatia din teren, la orice meci as incepe cu Ianis titular", a explicat Mirel Radoi la DigiSport Chiar daca este extrem de laudat in Romania, Ianis nu este inca om de baza in Belgia, la Genk.Desi nu a avut evolutii tocmai rele pentru campioana Belgiei, Hagi cel mic nu a reusit sa se impuna ca titular si deseori este lasat pe banca de rezerve.