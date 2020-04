Raducioiu critica ideea ca Ianis Hagi sa prinda acum un transfer la Lazio: "Ar fi un pariu riscant"

Ziare.

Fostul atacant al Generatiei de Aur, ajuns acum la 50 de ani, a declarat la un post de radio din Peninsula ca Ianis Hagi inca nu este pregatit pentru un transfer la o grupare de un asenemea calibru."Parerea mea este impartiala, nu atinsa de prejudecati, de sentimente personale, avand in vedere ca este fiul lui Hagi, dragul meu prieten si coleg in "marile batalii din fotbal". Trebuie sa tinem cont de anul sau nu tocmai pozitiv si tulbure de la Genk, iar la Rangers a alternat evolutiile bune cu cele dezamagitoare. Aceasta fiind marea problema. Este inconstant si nu cred ca este pregatit pentru o experienta la Lazio ca titular. In acest moment, ar fi cu adevarat dificil pentru el sa-si gaseasca loc in echipa de start a lui Inzaghi.Desigur, trebuie sa intelegeti ca Lazio ar face o investitie intr-un jucator tanar, de perspectiva, care necesita multa rabdare din partea clubului si multe sacrificii din partea jucatorului. In ceea ce priveste calitatile sale tehnico-tactice, este un jucattor care practica un joc de posesie, aspect care trebuie gestionat cu mare atentie de antrenor, care va trebui sa-l insereze intr-un sistem. Este ambidextru, cu o viziune buna, priceput sa ofere pase de calitate colegilor sai, insa calitatile fizice nu sunt excelente, deci ar fi pariu riscant. Dar poate ca ar merita sa ti-l asumi", a fost analiza pe larg a fostului atacant de la Brescia, Milan, Bari sau Verona, pentru Radio Musica Televison, in cadrul emisiunii "Taca La Marca".Raducioiu are sase sezoane petrecute in Italia, trei la Brescia, unul la Milan, unul la Verona si unul la Bari, rastimp in care a bifat 149 de meciuri (96 in Serie A, 37 in Serie B, 16 in Cupa Italiei), unde a marcat 29 de goluri Romanul a plecat in fotbalul mare de la Dinamo si a mai evoluat si pentru Espanyol, West Ham, Stuttgart, Monaco si Creteil. La echipa nationala a marcat 21 de goluri in 40 de partide.Ianis Hagi este imprumutat de Genk la Glasgow Rangers, iar in vara scotienii il pot cumpara definitiv daca achita suma de 5 milioane de euro.D.A.