Rangers a fost eliminata din Cupa Scotiei, dupa un meci slab, in care Ianis Hagi a evoluat doar 30 de minute

Ziare.

com

Din pacate, cei de la Rangers au fost vizibil obositi dupa meciul castigat in deplasarea de la Braga in Europa League, miercuri, scor 1-0, iar acest lucru s-a vazut in partida cu Hearts.Gazdele au castigat cu 1-0, gol marcat de Bozanici in minutul 58. La cinci minute dupa aceasta reusita Ianis Hagi si-a facut aparitia pe gazon, intrand in locul lui Jack.Hagi a si avut o mare ocazie la cateva minute dupa intrarea pe teren, dar mingea din sutul sau s-a dus peste poarta. Hearts a inchis apoi bine jocul si s-a calificat in careul de asi al Cupei.Rangers cel mai probabil va ramane fara niciun trofeu si in acest an, dupa ce Cupa Ligii Scotiei a fost cucerita de rivala Celtic, iar in campionat rivalii in alb si verde au 10 puncte avans.Echipa de start a lui Rangers:Rezerve: Foderingham, Halliday, Katic, Kamara, Ojo, Hagi, Defoe.In turul anterior, Rangers a eliminat Hamilton, dupa ce s-a impus in deplasare cu scorul de 4-1.Citeste si: