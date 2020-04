Rangers intentioneaza sa-l cumpere pe Ianis Hagi pentru a-l vinde apoi: Iata ce scrie presa din Italia

Ziare.

Site-ul laziosiamonoi.it scrie ca Lazio monitorizeaza in prezent situatia lui Ianis."E un jucator de atac capabil sa joace al doilea varf, mijlocas ofensiv sau chiar in aripa. E rapid si are tehnica", scrie site-ul in cauza.Internationalul roman evolueaza sub forma de imprumtut la Rangers de la Genk, iar gruparea scotiana are si o optiune de cumparare de 5 milioane de euro."Trebuie inteles daca Rangers il va transfera. Daca va opta sa nu-l achizitioneze, atunci Genk ar putea cere 5-6 milioane de euro in schimbul lui Ianis", noteaza sursa citata."Daca scotienii il vor cumpara si apoi il vor arunca din nou pe piata transferuri, atunci s-ar putea ca pretul sa fie de 10-12 milioane de euro, pentru ca Rangers va incerca sa faca profit", mai scriu italieni.In ceea ce-l priveste pe Ianis, italienii sunt convinsi ca "destinatia biancoceleste e preferata atat de jucator cat si de agentii sai. Hagi s-ar intoarce in Italia pentru a-i arata Fiorentinei ca s-a grabit".Vezi si: Suma uriasa pe care Genk i-a cerut-o lui Lazio in schimbul transferului lui Ianis Hagi 4 milioane de euro a platit Genk pentru a-l transfera anul trecut pe Ianis de la Viitorul.I.G.