Razvan Marin il da de gol pe Ianis Hagi - ce oferta a primit fiul "Regelui"

Noul jucator al lui Ajax spune ca Ianis are o oferta concreta de la Standard Liege , fosta sa echipa din Belgia."In continuare este un interes al celor de la Standard pentru Ianis. Cu siguranta va face pasul spre Europa deoarece a muncit mult sa ajunga la acest nivel si ma bucur pentru el", a spus Razvan Marin, conform Telekom Sport.In acest sezon, Ianis a marcat 14 goluri si a oferit 8 pase decisive in toate competitiile.De altfel, Ianis a fost inclus si in top 10 al celor mai productivi jucatori sub 21 de ani din Europa, alaturi de Kylian Mpappe ( PSG ), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Joao Felix (Benfica) sau Martin Odegaard (Vitesse Arnhem).Pe langa Standard Liege, de Ianis mai sunt interesate si alte echipe din Belgia, Olanda, Franta, Turcia, Spania, Anglia si Italia.O decizie in privinta transferului va fi luata zilele urmatoare.C.S.