Reactia antrenorului lui Ianis Hagi de la Genk dupa un nou esec in campionatul Belgiei

Genk a pierdut sambata seara pe teren propriu cu cei de la Zulte Waregem, scor 0-2, iar campioana Belgiei a suferit a doua infrangere din acest sezon, cu primul meci in care Ianis Hagi a intrat titular la "alb-albastri".Felice Mazzu, antrenorul lui Genk, a vorbit dupa acest esec, a dat vina pe lipsa increderii in fortele proprii, la startul unui sezon slab pentru elevii sai: "Nu am gasit nicio solutie la nimic, asta e marea noastra problema. Avem nesiguranta la posesie si stilul s-a schimbat fata de sezonul trecut.Asteptam o reactie dupa esecul cu Mechelen. Am vorbit in vestiar mult, am lucrat la antrenamente sa intarim latura mentala. Mergem in directia buna, dar va trebui sa indraznim mai mult, sa fim mai increzatori si sa avem mai multa siguranta. Am suferit la ultima pasa, am fost si absenti in careul advers si am facut alegeri gresite in prima repriza. Iar ezitarile ne-au costat din nou scump. Adversarii si-au creat numai trei-patru ocazii si ne-au dat doua goluri ", au fost vorbele lui Mazzu dupa meci, conform cotidianului belgian Het Laatste Nieuws.Hagi a evoluat 68 de minute in aceasta partida jucata cu Waregem, avand 2 suturi pe spatiul portii, ambele din lovitura libera. In trei meciuri bifate in Belgia, Ianis are 128 de minute bifate, cu un gol marcat.Baiatul lui Gica Hagi are 20 de ani si a fost marea vedeta a nationalei Romaniei la Europenele de tineret care au avut loc in aceasta vara in Italia, acolo unde echipa noastra a fost eliminata in semifinale.Si capitanul lui Genk a fost dur cu propria sa echipa: "Sigur ca resimtim presiunea si trebuie sa invatam repede din aceste lectii. Ar fi dificil sa ne gandim acum la titlu sau un loc pe podium".Genk e abia pe 9 in Belgia dupa trei etape, cu doar 3 puncte la activ.Club Brugge e lidera in Jupiler League, fiind singura formatie cu 9 puncte din 9 posibile.Ianis Hagi a fost adus in aceasta vara de la Viitorul la Genk, pentru suma de 4 milioane de euro.D.A.