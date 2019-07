Reactia lui Gica Hagi dupa ce l-a vandut pe Ianis in Belgia: Dezvaluirea neasteptata facuta dupa aceasta mutare

Ziare.

Fostul mare fotbalist spune ca banii nu au contat in luarea acestei decizii si ca Ianis a avut si o oferta de trei-patru ori mai mare, care a fost refuzata."Noi discutam cu Genk de foarte mult timp. Am discutat dinaintea Campionatului European. Si cu cei de la Genk, dar si cu celelalte cluburi . Au fost 3-4 cluburi care l-au dorit pe Ianis. Genk este o echipa care creste jucatori , tara este cu un nivel de trai foarte ridicat, iar lotul echipei este foarte puternic. In plus, antrenorul l-a dorit pe Ianis. A discutat chiar el cu Ianis in timpul Campionatului European. N-a fost o decizie usoara. Daca era usoara, o luam de mult.Au fost mai multi factori, chiar si cel financiar. Ianis a luat decizia si noi am tinut cont de ea. Antrenorul mi-a spus ca-l doreste foarte mult pe Ianis. Asa cum l-au vrut si celelalte echipe. Noi n-am ales banii. Si clubul, si jucatorul, ambele parti au pierdut foarte multi bani. Dar nu asta conteaza acum. Vom vedea daca am ales corect. Dar v-a spus si Popescu. Era o oferta de 3-4 ori mai mare venita din Rusia.Nu a fost o oferta de 10 milioane, v-am zis ca nu s-au ales banii. Asta excludeti din toate punctele de vedere, nici jucatorul, nici noi ca si club. Sau, mai bine zis, jucatorul, ca el a luat decizia finala si el ne-a influentat", a spus Gica Hagi la Telekom Sport.Suma de transfer variaza intre 8 si 10 milioane si nu a fost facuta publica de cele doua cluburi. Ianis Hagi a fost rascumparat de Viitorul Constanta la inceputul anului 2018, de la Fiorentina , in schimbul sumei de 2 milioane de euro. Cei de la Fiorentina vor primi 30% din suma de transfer.De la revenirea in tara, Ianis a reusit 24 goluri si 14 pase decisive in toate competitiile ( Liga 1 , Europa League, Nationala U21, Cupa Romaniei ) si a fost desemnat doi ani la rand cel mai bun jucator din play-off-ul campionatului.C.S.