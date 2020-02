Reactia lui Gica Hagi dupa transferul lui Ianis Hagi la Glasgow Rangers: Un singur lucru vreau sa lamuresc

Ziare.

Fostul mare fotbalist roman a afirmat ca va inceta sa vorbeasca despre Ianis Hagi , dar a mentionat ca e mandru de el. Totodata, Gica Hagi a mai sugerat ca fiul sau nu a jucat la Genk din cauza unor interese."Un singur lucru vreau sa lamuresc. La meciul cu Spania, am fost in tribune si am martori. I-am dat unui autograf unui copil si a zis ca a luat autograf de la tatal lui Ianis. Atat va zic! Il aveti acum, e al vostru, vorbiti cu el. El trebuie sa vorbeasca, el trebuie sa faca.Eu trebuie sa vorbesc mai putin, sa fiu in linia a doua, sa ma uit la el si sa ma bucur de fotbalul lui si de cariera pe care o sa o aiba. El are o crestere foarte mare, multe performante. Ce s-a intamplat nu a tinut de el. Cand a jucat si a tinut de el, a demonstrat ca a fost unul dintre cei mai buni!", a spus Gica Hagi intr-o conferinta de presa.Amintim ca Ianis Hagi a semnat, vineri, un contract cu formatia Glasgow Rangers din prima liga scotiana.Ianis va fi imprumutat pana in vara, iar scotienii au o optiune de cumparare in valoare de 5 milioane de euro.La Glasgow Rangers, Ianis va fi antrenat de legendarul mijlocas al lui Liverpool, Steven Gerrard.C.S.