Reactia lui Ianis Hagi dupa ce a fost tras pe linie moarta la Genk

La revenirea in tara, Ianis a spus ca nu intelege motivul pentru care nu mai este folosit."Sunt dezamagit de situatia mea de la club pentru ca eram intr-o forma buna iar deodata nu am mai jucat. Sper sa se schimbe si situatia de la club dupa meciurile echipei nationale", a spus Ianis.Ianis Hagi a intrat in dizgratia antrenorului de la Genk, Felice Mazzu, care e in pericolul de a fi demis. Tanarul fotbalist roman a fost tras pe linie moarta de acesta, care a preferat sa nu-l mai foloseasca titular in ultimele meciuri Astfel, Ianis a bifat doar 28 de minute pentru Genk in ultimele sase partide din toate competitiile.Ianis a marcat trei goluri in cele 439 de minute disputate pentru Genk in campionatul Belgiei, dar nu a avut continuitatea dorita pentru a putea creste.C.S.