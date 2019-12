Reactia lui Ianis Hagi dupa ce a primit o noua sansa la Genk

Ziare.

com

Ianis a primit o noua sansa in partida cu Sint-Truiden, dar s-a declarat dezamagit de rezultat. Genk a pierdut si se zbate la mijlocul clasamentului in Belgia."Evident ca sunt fericit ca am revenit in echipa de start, dar este foarte dificil sa nu fiu dezamagit dupa un asemenea meci. Lucrurile nu merg deloc bine si trebuie sa muncim in continuare", a spus Ianis Hagi, citat de Voetbal Krant.In partida din ultima etapa , Ianis a dat o pasa de gol norocoasa, dar echipa sa a pierdut.Jurnalistii belgieni se asteapta ca el sa fie din nou rezerva in urmatoarea etapa de campionat Fiul Regelui a marcat trei goluri pana acum pentru Genk.C.S.