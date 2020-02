Reactia lui Ianis Hagi dupa meciul extraordinar facut in Europa League

Ziare.

Fotbalistul roman a marturisit ca traieste cel mai bun moment al carieriei."Este minunat! E Ibrox, baby! E diferit fata de orice stadion. Cred ca este cel mai bun moment al carierei mele, da. Am mai avut momente bune, dar sa marchezi o dubla in cupele europene este fabulos. Un vis devenit realitate! Nu e nimic decis inca, mai avem un meci de jucat", a spus Ianis Hagi la final. Ianis Hagi a avut o seara fantastica in Europa League , reusind sa marcheze de doua ori si sa ofere o pasa decisiva in partida cu Braga, castigata de Rangers cu 3-2.In plus, Ianis a mai creat trei actiuni foarte periculoase si a fost desemnat cel mai bun jucator de pe teren.De la transferul in Scotia, Ianis are 3 goluri si 2 pase decisive in 6 meciuri.C.S.