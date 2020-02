Reactia lui Ianis Hagi dupa penaltiul ratat in Europa League

Ziare.

Ianis a explicat de ce a tras pe centrul portii si se felicita in cele din urma pentru pasa decisiva reusita la singurul gol."Lucrurile astea se mai intampla. Nu sunt singurul care a ratat un penalti si cred ca in viitor si alti jucatori vor mai rata. In realitate a fost o parada buna a portarului. L-am analizat si stiam ca intotdeauna sare in stanga sau in dreapta, asa ca am incercat sa trag pe centru. Dar portarul a avut o reactie grozava si trebuie sa-i acordam credit.Pana la urma sunt fericit ca am reusit o pasa decisiva la golul lui Ryan Kent. Daca voi mai executa penaltiuri? Asta trebuie sa intrebati staff-ul. Dar pasa decisiva a fost cu atat mai dulce avand in vedere ce s-a intamplat. Nu doar ca am ratat un penalti, dar noi am mai avut alte doua-trei sanse bune in prima repriza si aveam nevoie de un gol. Pana la urma e bine ca am castigat", a spus Ianis Hagi.Ianis s-a revansat in meciul cu Braga dupa penaltiul ratat si a oferit o pasa geniala la golul prin care Rangers a obtinut victoria si, totodata, calificarea.De la transferul in Scotia, Ianis Hagi a reusit trei goluri si doua pase decisive in cele sapte meciuri disputate in campionat si Europa League.In plus, Ianis a creat si alte actiuni ofensive, pe care colegii sai le-au ratat cu seninatate.C.S.