Reactia lui Ianis Hagi dupa primul meci ca titular in grupele Ligii Campionilor

Ziare.

com

Romanul creste de la meci la meci si ar putea deveni vrednicul urmas al lui Alejandro Pozuelo in linia de mijloc a lui Genk, comenteaza site-ul citat. Potrivit acestuia, antrenorul Felice Mazzu a luat miercuri mai multe decizii inspirate, printre care titularizarea lui Ianis Hagi in dauna lui Bryan Heynen, si el un jucator promitator, insa mai rudimentar."Eu am inceput ceva mai tarziu antrenamentele si am fost putin in urma cu pregatirea fizica. Am fost obosit, a trebuit sa ma adaptez (si inca mai sunt in perioada de adaptare) la fotbalul belgian si la ceea ce inseamna Genk. Ma simt insa din ce in ce mai bine. E prima oara in acest sezon cand joc 90 de minute, deci sunt fericit. Inca nu sunt la cel mai bun nivel al meu, dar ma apropii de el", a declarat internationalul roman, ce a avut o mare ocazie spre finalul intalnirii de pe Luminus Arena.Aparitia lui Hagi aduce un nou echilibru in compartimentul median, un sector determinant pentru calitatea replicii oferite lui Napoli.Dupa meciul de miercuri, arbitrat de romanul Istvan Kovacs, campioana Belgiei are un punct in Grupa E din Champions League, fiind pe ultimul loc.