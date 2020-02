Reactia lui Steven Gerrard dupa esecul suferit de Rangers: Se pare ca m-am inselat

Ziare.

com

Gerrard i-a criticat dur pe jucatorii lui Rangers, fara sa ofere insa vreun nume."Voi rezolva toate problemele pe care le avem. Nu am putut gestiona presiunea in repriza a doua. In prima repriza am jucat bine, am controlat jocul, dar in partea a doua nu am mai fost o echipa. Nu am mai facut presiune. Liderii din echipa mea n-au putut degaja o minge din propriul careu.Poate fi o problema de mentalitate, voi face o analiza serioasa. In pauza de iarna am mai adus un jucator, doi si am crezut ca avem mentalitatea necesara, dar ultimele saptamani imi arata ca m-am inselat. Eu sunt responsabil totusi", a spus Gerrard la BT Sport.Amintim ca Ianis Hagi a fost titular din nou pentru Glasgow Rangers in partida din campionatul Scotiei disputata in deplasarea de la Kilmarnock.In prima repriza, Ianis a creat o sansa buna de gol, dupa ce i-a pasat ideal din prima lui Aribo, dar sutul acestuia s-a dus pe langa poarta.Cateva minute mai tarziu, Ianis si-a incercat norocul din afara careului, dar a sutat slab, mult pe langa poarta.In partea secunda, jocul lui Ianis a fost destul de sters, avand un singur sut slab pe poarta.Steven Gerrard l-a scos de pe teren in minutul 83, in fluieraturile fanilor lui Kilmarnock, cand scorul era 1-1. Fara Ianis, Rangers a mai primit un gol si a pierdut meciul.C.S.