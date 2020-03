Reactia oficialilor lui Genk dupa ce Ianis Hagi a avut evolutii excelente in Scotia

Ziare.

Directorul sportiv Dimitri De Conde a mentionat ca Genk nu plange dupa Ianis Hagi, deoarece il are pe acel post pe japonezul Junya Ito, care a evoluat foarte bine in acest sezon."Ianis Hagi a fost cel care a cerut sa plece. La Rangers joaca in banda dreapta, dar noi il avem acolo pe Junya Ito. El joaca atat de bine incat nu-i puteam oferi lui Hagi nicio garantie", a explicat De Conde, citat de Voetbal Primeur Ito are 4 goluri marcate si 7 pase decisive in cele 28 de meciuri disputate pentru Genk in acest sezon (2.252 de minute jucate).In schimb, Ianis Hagi a avut 3 goluri si 4 pase decisive in cele 14 meciuri din campionatul Belgiei, in care a bifat doar 578 de minute.De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.Rangers trebuie sa plateasca 5 milioane de euro catre Genk pentru a-l cumpara pe Ianis Hagi in vara.C.S.