Reactii din presa din Marea Britanie dupa primul gol reusit de Ianis Hagi pentru Rangers: Iata ce scriu BBC si The Guardian

Ziare.

com

Jurnalistii britanici considera ca golul inscris de Ianis, cu care Rangers a invins-o cu 2-1 pe Hibernian, mentine trupa antrenata de Steven Gerrard in cursa pentru titlu."Ianis Hagi a adus victoria lui Rangers la primul meci jucat ca titular. Ianis a marcat chiar in ziua in care faimosul sau tata a implinit 55 de ani" -"Rangers parea pe punctul de a se indeparta si mai mult de Celtic dupa ce a primit gol de la Hibernian in minutul 6. Ianis Hagi a adus insa victoria pentru echipa antrenata de Steven Gerrard la debutul sau ca titular" -"Ianis Hagi o mentine pe Rangers in cursa pentru titlu" -"Ianis Hagi pare ca va deveni un jucator decisiv la Rangers. A avut nevoie de ceva timp pentru a intra in meci, dar odata ce-a facut-o a devenit un adevarat pericol pentru aparatorii lui Hibs. A aratat multa inteligenta in joc, insa ceilalti coechipieri nu s-au ridicat la nivelul lui" -Ianis Hagi a marcat primul sau gol pentru Glasgow Rangers la primul meci ca titular in campionatul Scotiei!Tanarul fotbalist roman a marcat golul de 2-1 in partida cu Hibernian, in minutul 84, si a stabilit scorul final.Ianis a punctat cu un sut superb la coltul lung, care nu i-a dat nicio sansa portarului advers.Glasgow Rangers l-a imprumutat pe Ianis Hagi de la Genk in ultima zi a perioadei de transferuri din iarna. Mijlocasul roman va evolua in Scotia pana in vara, atunci cand Rangers va avea optiunea de a-l transfera.I.G.