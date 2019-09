Reactiile presei din Belgia dupa meciul minunat facut de Ianis Hagi pentru Genk

Ziare.

Hagi a oferit doua goluri, ambele din penalti si a dat si o pasa de gol, iar cronica intalnirii din Jupiler League o puteti reciti mai jos:Cei de la Voetbalkrant au notat ca partida parea jucata dupa golurile lui Ianis de 2 si 3-0, dar nu a fost nici pe departe asa de simplu pentru oaspeti: "Theo Bongonda a inscris primul gol al meciului dupa un corner foarte bine executat de colegul Ianis Hagi. Oricum, romanul a facut ca scorul sa devina 2-0 de la punctul cu var. Tot el a fost cel care a marcat si golul cu numarul trei, iar partida parea jucata", notau jurnalistii belgieni.In acelasi timp, ziarul Walfoot l-a laudat si el pe romanul fost decar al nationalei de tineret la Europenele din Italia, din aceasta vara: "Ianis Hagi a executat foarte bine o lovitura de la colt, iar Genk a deschis scorul. 24 de minute mai tarziu, cel care a oferit pasa de gol a devenit marcator. Ianis a inscris in minutul 48, din penalti, si a majorat avantajul echipei sale. Dupa o ora de joc, romanul a marcat din nou, tot din penalti, iar scorul devenea 3-0", au mai scris belgienii.Ramane de vazut ce decizie vor lua comisiile Ligii belgiene, avand in vedere ca la final, meciul a fost suspendat definitiv din cauza problemelor cauzate de suporterii lui Genk.Daca va ramane acest egal, in clasament Genk va fi pe locul 6, cu 14 puncte la activ, la 6 lungimi distanta de lidera Club Brugge.3 goluri in sapte meciuri are Ianis de la venirea in Belgia, el fiind vandut acolo de Gica Hagi de la Viitorul.D.A.