Rednic ii bate obrazul lui Gica Hagi dupa transferul lui Ianis

Fostul tehnician al lui Dinamo dezvaluie ca a avut un rol important in transferul mijlocasului ofensiv roman in varsta de 20 de ani."Ma asteptam ca el sa-mi multumeasca. Intrebati-l pe el daca am avut vreun rol. Si pe Rotaru sa-l intrebati daca am avut vreun rol. Sa vedem daca are curajul sa spuna. Pe amandoi sa-i intrebati daca Mircea Rednic a avut vreun rol in transferurile astea. Atat asteptam, sa-mi multumeasca", a pus Rednic la Telekom Sport Mircea Rednic e convins ca Ianis se va adapta la Genk si il felicita pe Gica Hagi pentru alegerea facuta."Eu cred ca Ianis se va adapta. Ma bucur ca Gica nu a preferat banii. Sunt sigur ca a avut oferte mai bune. Stiu ce bani se dau in Belgia, dar Genk este un club foarte solid, cu oameni foarte seriosi. Depinde doar de el daca vrea sa plece de la Genk la un club si mai mare. Are un antrenor foarte ofensiv, care apreciaza jucatorii care improvizeaza, care scot oameni din joc sau iti dau o pasa decisiva. Au un lot foarte bun si Ianis se va adapta. Nu-i va fi usor la inceput, pentru ca ritmul e mai ridicat si in Belgia e mai multa agresivitate ca la noi", a completat "Puriul".4 milioane ar fi platit Genk pentru transferul lui Ianis Hagi, potrivit directorului tehnic al gruparii belgiene.Duminica seara, Ianis Hagi a jucat 76 de minute in amicalul pierdut de Genk cu Westerlo, scor 1-2.