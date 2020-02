Scotienii il avertizeaza pe Ianis Hagi dupa debutul minunat ca titular

Ziare.

Jurnalistii scotieni l-au avertizat pe Ianis ca trebuie sa ramana cu picioarele pe pamant, deoarece inaintea sa la Glasgow Rangers au fost si alti jucatori care au impresionat la primele meciuri si apoi nu au mai fost cumparati."Hagi trebuie sa fie prudent si sa nu mearga pe acelasi drum cu Sean Goss si Lassana Coulibaly. Amandoi s-au remarcat in primele faze ale imprumuturilor lor pe Ibrox din ultimii ani, dar declinul lor a fostt cu adevarat dramatic", a scris TBR Football. Totusi, jurnalistii scotieni apreciaza ca, in cazul in care Ianis va confirma pe Ibrox si va fi cumparat, mutarea ar putea fi "o lovitura de geniu".Asta deoarece Glasgow Rangers a inclus deja o clauza de cumparare definitiva in valoare de 5 milioane de euro."Daca nu ar fi fost aceasta clauza, Genk ar fi putut cere mai multi bani sau alte cluburi mai puternice l-ar fi putut cumpara", a mai scris sursa citata.Ianis este imprumutat pana in vara pe Ibrox si pana acum s-a descurcat excelent, reusind sa marcheze in meciul de debut ca titular.C.S.