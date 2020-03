Scotienii reactioneaza dupa noua oferta facuta pentru Ianis Hagi: Cartile sunt la noi

Ziare.

Conform Vital Football , sefii lui Rangers s-ar fi razgandit si il includ pe Ianis Hagi in planurile din sezonul urmator.Din acest motiv, scotienii anunta ca transferul la Lazio Roma are sanse mici de reusita."Hagi ar putea fi jucatorul in jurul caruia atacul din sezonul urmator va fi construit. Evolutia sa din dubla cu Braga demonstreaza exact de ce este capabil.Imprumutul sau expira pe 30 iunie, dar Gerrard si conducerea lui Rangers stiu ca toate cartile sunt la ei, in pofida interesului lui Lazio", a notat Vital Football.Scotienii au o clauza de cumparare in valoare de 5 milioane de euro.De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.C.S.