Scotienii, speriati de faptul ca Ianis Hagi ar putea sa nu mai joace pentru Rangers

Imprumutul lui Ianis Hagi la Rangers expira pe 30 iunie, in conditiile in care campionatul s-ar putea prelungi dupa aceasta data din cauza coronavirusului.Jurnalistii de la Glasgow Live noteaza ca Ianis Hagi s-ar putea afla in situatia in care sa nu mai poata evolua pentru Rangers in finalul acestui sezon.Mai mult, sursa citata scrie ca va depinde strict de Hagi daca va dori sa joace sau nu in continuare pentru Rangers."Contractual vorbind, daca un contract expira pe 30 iunie, nu vad nimic care l-ar putea determina legal sa nu spuna 'nu mai raman aici dupa 30 iunie'", a spus un avocat pentru sursa citata.De asemenea, fostul conducator al lui Liverpool si Tottenham, Damien Comolli, a mentionat ca echipa va trebui sa faca un act aditional pentru prelungirea pe termen scurt a contractului."Daca sezonul se prelungeste dupa 30 iunie, va trebui sa facem cateva contracte speciale pentru o luna sau doua, ceea ce nu s-a mai intamplat pana acum. Nu exista niciun paragraf in regulamentul UEFA cu privire la acest aspect", a comentat Comolli.Ianis Hagi este imprumutat de la Genk pana in vara, dar scotienii il pot cumpara cu 5 milioane de euro.In aceste conditii, presiunea pe Rangers de a lua o decizie in cazul lui Ianis este si mai mare.De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.C.S.