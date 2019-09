Seara magica pentru Ianis Hagi, cu doua goluri si pasa decisiva pentru Genk. Campioana a fost egalata de la 3-0, dar poate pierde la masa verde (Video)

Ziare.

A fost o partida efectiv nebuna intre St. Truiden si Genk, care au terminat la egalitate, scor 3-3, meciul fiind unul controversat, arbitrul fluierand finalul partidei inainte de expirarea minutelor de prelungire, iar rezultatul final poate fi stabilit de comisii.Fara indoiala ca acesta poate fi considerat cel mai bun meci al romanului de la transferul in Belgia. El a iesit la rampa in minutul 14, cand a executat perfect un corner, direct pentru capul lui Bongonda, care nu a gresit si a reluat in plasa.Dupa pauza, in minutul 48, Ianis a executat inteligent o lovitura de la 11 metri, pe centrul portii, iar 12 minute mai tarziu a fost desemnat tot el sa bata un penalti, sutand cu sete atunci, in stanga portarului.Era 3-0 pentru campioana Genk, iar de atunci lucrurile au inceput sa scape de sub control pe stadionul gazdelor. Suporterii lui St. Truidense au inceput sa arunce pe gazon cu diverse obiecte. In haosul care a rezultat, mai multe reclame de pe marginea terenului au cazut, iar arbitrul confruntarii a luat decizia de a suspenda partida si a trimis jucatorii celor doua formatii la vestiare. Dupa mai bine de 10 minute, jocul a fost reluat.Gazdele au marcat imediat prin Boli, Ianis Hagi a fost apoi inlocuit in minutul 69 cu Heynen.Truidense a realizat pe final de meci minunea, egaland la trei dupa golurile semnate de Garcia Tena, in minutul 80, si acelasi Boli, in minutul 87.La final, au inceput iarasi problemele. Fanii lui Genk de aceasta data au reacionat dur dupa aceasta egalare, iar arbitrul, care s-a consultat cu observatorul venit din partea Ligii belgiene de fotbal, a fluierat finalul, desi era minutul 90 si nu erau inca gata minutele de prelungiri.Meciul a fost suspendat definitiv, iar jucatorii gazda au fost anuntati pe teren ca pot castiga aceasta partida la masa verde.Echipele de start: goluri in sapte partide bifate are Ianis Hagi la Genk, incepand cu aceasta vara.