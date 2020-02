Secundul lui Rangers, alte cuvinte de lauda pentru Ianis Hagi, dupa partidele cu Braga: "Ma face sa cred ca are un viitor mare"

Ziare.

Acesta a vorbit la superlativ despre romanul de 22 de ani, caruia ii prevede un viitor stralucit. In cele 8 meciuri jucate pana acum la Rangers, Hagi se poate lauda cu 3 goluri si doua pase de gol."Stim ca Ianis si Ryan Kent pot produce un moment de magie din nimic. Trebuie sa spun ca a fost o pasa minunata. O pasa magnifica si o finalizare foarte buna a lui Ryan, cu piciorul sau mai slab, stangul. Probabil ca astazi ne aflam, fericiti, datorita lui Ianis Hagi, care a avut un moment de magie si a marcat un gol din jumatate de ocazie, dinamitand intreg grupul. Faptul ca un tanar ca el reuseste sa isi demonstreze talentul in acest fel ma face sa cred ca are un viitor mare.Nu vreau sa ma las dus de val, dar este este un tanar calm si rational si sunt sigur ca tatal sau este foarte mandru de ultimele sale evolutii", a punctat Beale intr-un interviu pentru site-ul oficial al celor de la Rangers.Acesta face referire la momentul in care Hagi a reusit pasa decisiva in meciul retur cu Braga, la 0-0, dupa ce in prima parte ratase un penalti in minutul 45.Rangers a trecut de Braga cu 4-2 la general in 16-imile Europa League. In meciul tur, Hagi a marcat de doua ori si a oferit si o pasa de gol.Sambata, cel mai probabil romanul va evolua si in partida din sferturile Cupei, in deplasare cu cei de la Hearts. In caz de egalitate, partida se va rejuca, la Glasgow.Va fi al doilea meci dintre cele doua in 2020, dupa ce pe 26 ianuarie, trupa lui Ianis a fost invinsa in deplasare, cu scorul de 2-1, in runda a 23-a din Premiership.Citeste si:D.A.