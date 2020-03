Sefii lui Genk, acuzati ca joaca necurat in cazul lui Ianis Hagi

Ziare.

com

Dupa ce presa din Belgia a anuntat, saptamana trecuta, ca Genk a hotarat sa nu-l pastreze pe Ianis Hagi indiferent ce decizie va lua Rangers, jurnalistii scotieni sustin ca acesta ar fi doar un tertip."Cei de la Genk par ca incearca sa forteze mana lui Rangers, dar este un joc in care clubul de pe Ibrox nu trebuie sa intre. Nu exista niciun motiv pentru ca Rangers sa se grabeasca sa finalizeze transferul, in conditiile in care meciurile de fotbal au fost suspendate. Rangers ar trebui sa ia o decizie cand circumstantele vor fi mult mai favorabile", au scris cei de la Glasgow Live Saptamana trecuta, presa din Belgia a anuntat ca Genk vrea sa-l vanda pe Ianis Hagi cu orice pret, chiar daca nu va fi cumparat de Rangers.Scotienii au o clauza de cumparare in valoare de 5 milioane de euro.Totusi, ultimele informatii din Scotia arata ca cei de la Rangers nu ar mai fi la fel de incantati in privinta unui transfer definitiv. De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.C.S.