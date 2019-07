Sevilla a facut o oferta pentru Ianis Hagi - surse

Ziare.

Potrivit Sport.ro , gruparea spaniola ar fi trimis pe adresa clubului constantean o oferta in valoare de 8 milioane de euro.La Sevilla, Ianis e dorit cu insistenta de directorul sportiv Monchi, care l-a vrut si la AS Roma, in perioada in care se afla in conducerea gruparii din capitala Italiei.Nu toti banii vor ramane, insa, la Viitorul, 25% din suma urmand a ajunge la AC Fiorentina, club de la care Gica Hagi l-a rascumparat pe Ianis cu doua milioane de euro in ianuarie 2018.Barcelona, Dortmund, Standard Liege si Genk sunt alte echipe interesate de Ianis.Vezi si:6 milioane de euro e cota lui Ianis Hagi, potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.In sezonul precedent, Ianis a marcat 14 goluri si a oferit 8 pase de gol in cele 39 de meciuri jucate in tricoul Viitorului.