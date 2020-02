Steven Gerrard a vorbit din nou dupa ce Ianis Hagi a ratat un penalti pentru Rangers in Europa: "A fost destul de ciudat, m-a surpins neplacut"

Ziare.

Rangers s-a calificat dupa 4-2 la general cu lusitanii si in optimile de finala vor da piept cu nemtii de la Bayer Leverkusen, fara indoiala o dubla extrem de dificila pentru Hagi si compania.Fosta stea de pe Anfield Road a recunoscut intr-o conferinta de presa faptul ca a fost impresionat de modul in care Ianis Hagi a executat la antrenamente loviturile de la 11 metri, motiv pentru care l-a ales sa execute si in partida cu Braga."A fost o interventie fantastica. Exersam loviturile de la 11 metri inaintea fiecarui joc cu doi sau trei jucatori diferiti. Executiile lui Ianis de dinaintea meciurilor cu St. Johnstone si Braga au fost exceptionale. Pur si simplu exceptionale", puncta Gerrard la conferinta de presa dinaintea partidei cu Hearts din Cupa Scotiei, meci care are loc sambata de la ora 19.30, citat de Daily Record Dar acelasi Gerrard puncta faptul ca a fost neplacut surprins de faptul ca Ianis, 21 de ani, imprumutat in Scotia de catre Genk, a ales sa execute penaltiul intr-un mod diferit fata de cum exersase."Dar nu a executat penaltiul in locul in care a exersat, ceea ce a fost destul de ciudat. Insa si eu am ratat penaltiuri. Este vorba despre cum reactionezi si cum abordezi jocul dupa aceea. Pentru mine este important ca el a trecut peste si a fost protagonistul momentului care ne-a castigat meciul.Nu suntem singura echipa care are probleme cu penaltiurile, li se intampla pana si celor de la Manchester City . Dar sunt sigur ca atunci cand se va ivi un nou penalti, se va gasi un jucator suficient de curajos, care sa isi asume responsabilitatea si sa profite de oportunitate", a mai declarat fostul jucator englez de fotbal.Ianis Hagi a oferit pasa de gol in partea secunda la singura reusita a partidei de la Braga, dupa ce in tur marcase de doua ori si oferise si un assist in victoria cu 3-2 de pe Ibrox Park.Prima mansa dintre Rangers si Leverkusen va avea loc pe 12 martie, la Glasgow, pentru ca returul sa se dispute o saptamana mai tarziu, pe BayArena.Interesant este ca ultima confruntare directa dintre Rangers si Leverkusen s-a jucat pe 22 octombrie 1998, exact in ziua in care Ianis Hagi s-a nascut.Citeste si:D.A.