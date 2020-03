Steven Gerrard, furios dupa esecul suferit de Rangers

Ziare.

"Nu am stat in vestiar cu jucatorii dupa meci. Nu era momentul sa ii vad pe jucatori . Am stat cu staff-ul meu si am discutat. Am primit ce am meritat! Este cu adevarat frustrant! Nu are nimic in comun cu ce-am facut la Braga.Jucatorii mei au fost fantastici joi seara, probabil am fost cel mai mandru om din lume atunci. Dar a fost un meci dificil de urmarit si sunt responsabil pentru asta. Am nevoie de un ragaz lung de gandire", a spus Steven Gerrard la Premier Sports.Hearts s-a impus in partida cu Glasgow cu 1-0 si a eliminat formatia lui Ianis Hagi din Cupa Scotiei.Fotbalistul roman a intrat pe teren in ultima jumatate de ora si nu a reusit sa creeze vreo situatie periculoasa.Din acest motiv, Ianis a primit nota 2 din partea jurnalistilor scotieni.C.S.