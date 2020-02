Steven Gerrard ii da o veste excelenta lui Ianis Hagi

Ziare.

Fiul Regelui va incepe inca din primul minut in partida pe care Rangers o va disputa in aceasta seara in campionatul Scotiei contra celor de la Kilmarnock.Mai mult, presa din Scotia scrie ca Gerrard il ia in calcul pe Ianis pentru a executa loviturile de la 11 metri, dupa ce echipa a ratat numeroase penaltiuri in acest sezon.Partida dintre Rangers si Kilmarnock va incepe la ora 21:45 si nu este televizata in Romania.Ianis a disputat doua meciuri ca titular pentru Rangers de la transferul in Scotia.Gruparea pregatita de Steven Gerrard il poate cumpara in vara pe Ianis cu 5 milioane de euro.C.S.