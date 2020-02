Steven Gerrard il ridica in slavi pe Ianis Hagi dupa golul marcat cu Hibernian

Ziare.

Tehnicianul lui Rangers a ramas impresionat de evolutia pe care jucatorul adus sub forma de imprumut de la Genk a avut-o in primul sau meci ca titular in campionatul Scotiei."E o victorie mare pentru noi si sunt incantat de modul in care am evoluat in repriza secunda. Cred ca e o victorie meritata", a spus Gerrard dupa victoria cu 2-1 obtinuta de echipa antrenata de el."Hagi a adus victoria si merita laudat, dar nu numai pentru gol, ci pentru toata prestatia incantatoare din repriza secunda. Fotbalul pare atat de usor cand privesti cu cata lejeritate controleaza mingea si cata personalitate are in a primi mingea in orice situatie, indiferent ca e singur sau are doi adversari langa el", a adaugat tehnicianul fostei campioane a Scotiei.Vezi si: Reactii din presa din Marea Britanie dupa primul gol reusit de Ianis Hagi pentru Rangers: Iata ce scriu BBC si The Guardian Ianis Hagi a marcat primul sau gol pentru Glasgow Rangers la primul meci ca titular in campionatul Scotiei!Tanarul fotbalist roman a marcat golul de 2-1 in partida cu Hibernian, in minutul 84, si a stabilit scorul final.Ianis a punctat cu un sut superb la coltul lung, care nu i-a dat nicio sansa portarului advers.Glasgow Rangers l-a imprumutat pe Ianis Hagi de la Genk in ultima zi a perioadei de transferuri din iarna. Mijlocasul roman va evolua in Scotia pana in vara, atunci cand Rangers va avea optiunea de a-l transfera.I.G.