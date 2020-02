Steven Gerrard l-a mentinut pe Ianis Hagi in formula de start a partidei cu Livingston

Ziare.

E un meci care trebuia sa aiba loc sambata de la aceeasi ora, dar partida nu s-a mai putut disputa conform programului initial din cauza unei ploi torentiale, care a afectat serios terenul de pe Ibrox Park.Gerrard l-a pastrat pe Hagi in primul 11, chiar daca romanul nu a avut o evolutie foarte buna in partida cu Kilmarnock, pierduta cu scorul de 1-2.Astfel, Ianis Hagi va incepe din primul minut partida cu Livingston, contand pentru runda a 27-a din Scotia. El este imprumutat de clubul sau belgian Racing Genk in Scotia, pentru 6 luni.Gruparea celor de la Rangers este pe locul 2 in Scotia, la 13 puncte distanta de lidera Celtic, dar si cu 2 meciuri in minus de disputat.Ramaneti alaturi de Ziare.com pentru detalii in legatura cu evolutia mijlocasului roman de 21 de ani in partida cu Livingston.