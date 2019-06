Suma uriasa pe care Gica Hagi i-a cerut-o lui Becali pentru transferul lui Ianis - surse

Ziare.

Conform editiei tiparite a publicatiei Fanatik, Gica Hagi i-a transmis lui Becali care este suma pentru care ar fi de acord saa-l cedeze pe Ianis la FCSB.Sursa citata anunta ca Hagi a cerut 7 milioane de euro in schimbul fiului sau, insa Becali nu a dorit sa ofere aceasta suma.In schimb, Becali i-a oferit lui Hagi 3.5 milioane de euro, cu mentiunea ca Regele ar fi pastrat si procente la revanzare.Tratativele dintre cele doua parti nu au ajuns insa la un numitor comun, iar Ianis Hagi are sanse mari sa se transfere in strainatate.