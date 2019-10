Sumudica, fermecat de Ianis Hagi: "N-am vazut asa ceva! Nu exista ca el!"

Ziare.

"Sumi" sustine chiar ca Hagi junior ar fi unic in fotbalul european datorita faptului ca este ambidextru si loveste mingea la fel de bine cu ambele picioare, ceea ce nu reusesc nici macar Messi si Cristiano Ronaldo."Hagi e Regele pentru mine! Si despre Ianis, fiul lui, am zis ca este un jucator in devenire, de mare clasa. Mai are de muncit, dar are toate calitatile. Poate sa fie top, top, top! Sa-l punem pe Ronaldo si sa-l luam si pe Messi. Sa-i punem sa bata cornere. Daca unul dintre ei bate cornere cu ambele picioare cum o face Ianis Hagi, eu ma las de antrenorat! El, cand pleaca spre penalti, portarul advers nici nu stie cum bate. Daca el se duce perpendicular pe minge, nu stii cum da, cu stangul sau cu dreptul. L-ati vazut pe Messi sau pe Ronaldo sa bata cu piciorul celalalt? Messi cu dreptul sau Ronaldo cu stangul? Pai si-atunci? Eu v-am dat un exemplu despre ce poate sa faca acest copil!Ianis Hagi e numarul 10! Unde scrie Hagi in cabina si are ghetele jos, tricoul cu numarul 10 trebuie pus acolo direct! Ianis trebuie sustinut. Ce ne vine din spate? Pe cine sa facem numarul 10, daca nu-l ajutam pe Ianis? Sa bati 11 metri si cu stangul si cu dreptul si sa nu-ti dai seama de biomecanica... Este incredibil! Incredibil! Nu exista in Europa si in lume ce face Ianis. Pe o distanta de 40 de metri nu-ti dai seama daca e stangaci sau dreptaci!In criza de spatiu si timp, unuia care-i vine pe stangul trebuie sa si-o intoarca pe dreptul si invers. El nu are probleme de genul asta. Ianis este numarul 1 ca lovire a mingii si biomecanica. N-am vazut asa ceva. Nu exista ca el!", a spus Sumudica pentru Gazeta Sporturilor Ianis Hagi a impresionat pe toata lumea dupa ce a reusit sa inscrie pentru Genk doua goluri din penalti in acelasi meci.El a marcat o data cu piciorul stang si apoi cu cel drept, specialistii din Europa declarandu-se impresionati de aceasta abilitate.Din pacate, tanarul mijlocas roman nu prea prinde echipa de start la Genk, fiind mai mult rezerva in partidele disputate de campioana Belgiei, formatie ce l-a transferat in vara acestui an.