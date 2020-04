Sumudica il contrazice pe Raducioiu si il ridica in slavi pe Ianis Hagi: Va face pasul spre echipe de top ale Europei

Ziare.

com

Antrenorul turcilor de la Gaziantep este insa de alta parere si spune ca, desi la inceput nu l-a apreciat cum trebuie pe baiatul lui Gica Hagi , acum este incantat de modul in care evolueaza septarul lui Rangers."Ianis este un fotbalist care la inceput nu mi-a placut deloc. Pus sub presuiune, ceda foarte usor. Fara forta lui Gica, la acelasi numar de ani, mai ales ca Gica avea si explozie, avea butuci, cum spunem noi in fotbal, picioare bine facute.In schimb, Ianis este mai elegant si este si el genul de fotbalist care in anumite momente poate face ceva din nimic", a punctat Sumudica intr-o interventie telefonica la DigiSport.El l-a contrazis in direct pe Florin Raducioiu, care a spus ca nu vede cu ochi bun transferul lui Hagi la Lazio, daca s-ar face, spunand ca in ultima perioada, tanarul de 21 de ani a avut mai degraba evolutii oscilante: "Nu sunt de acord cu ce a spus Raducioiu. Il respect, cunoaste poate mai bine decat mine fotbalul italian, dar acum Ianis are nevoie de un antrenor care sa-l ajute, sa-l slefuiasca si, cu siguranta, va face pasul spre echipe de top din Europa", mai adauga Sumudica.Ianis Hagi este imprumutat de Genk la Glasgow Rangers, iar in vara scotienii il pot cumpara definitiv daca achita suma de 5 milioane de euro.D.A.