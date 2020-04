Tensiuni intre Ianis Hagi si Glasgow Rangers: Ce suma e dispusa sa ofere Lazio pentru internationalul roman

Ziare.

com

Pe o parte, Rangers pare hotarata sa-l achizitioneze, dar intentia scotienilor ar fi aceea de a face profit printr-o eventuala revanzare. De cealalta parte, Lazio insista sa-l aiba pe internationalul roman, insa nu cu orice pret.Publicatia italiana LaLazioSiamoNoi anunta ca exista tensiuni intre anturajul lui Ianis Hagi si Glasgow Rangers tocmai pentru ca scotienii il vor doar pentru a face profit.5 milioane de euro ar trebui sa plateasca Rangers pentru a-l cumpara pe Ianis de la Genk, conform clauzei din contract."Rangers va cere apoi 15 milioane de euro in schimbul sau, o suma considerata mare de toate cluburile interesate", noteaza sursa citata.Lazio l-a trecut pe Ianis in fruntea listei de transferuri, insa nu e dispusa sa ofere mai mult de 7-8 milioane de euro, mai noteaza publicatia specificata mai sus.Ianis Hagi se afla in prezent sub forma de imprumut de la Genk la Rangers.I.G.