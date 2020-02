The Guardian il avertizeaza pe Ianis Hagi

Ziare.

Intr-un material aparut in editia tiparita a The Guardian, Ianis este avertizat ca inaintea lui multi fii de fosti mare fotbalisti au esuat sa calce pe urmele parintilor."Dupa cum au aflat fiii lui Pele si Diego Maradona , poate fi cumplit sa incerci sa calci pe urmele tatalui. Merita sa ne amintim ca Hagi jr. a marcat un gol castigator si la debutul pentru Genk, club care a fost fericit sa-l lase sa plece dupa doar jumatate de an.Ramane de vazut daca drumul in viata al lui Ianis Hagi va fi mai mult Paolo Maldini decat Stefan Beckenbauer. Pana la urma, aceasta este o cale care a mai fost calcata de multi, adesea fara mare succes. Calatoria lui Ianis Hagi este una pe care o voi admira, dar niciodata nu o voi ravni", a scris The Guardian.In cele trei meciuri disputate pana acum in tricoul lui Glasgow Rangers, Ianis Hagi a marcat un gol.Fiul Regelui este imprumutat in Scotia pana in vara, iar Rangers are o optiune de cumparare in valoare de 5 milioane de euro.C.S.